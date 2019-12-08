Появилось видео с места смертельного ДТП под Оренбургом

Четыре человека погибли, их личности устанавливаются, ещё четверо госпитализированы.

В Сети появилось видео с места ДТП на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области, где столкнулись грузовая "газель" и минивэн.

Очевидцы утверждают, что среди погибших — водитель микроавтобуса и пассажиры "газели". По их словам, последняя загорелась сразу после столкновения. К настоящему моменту пожар удалось потушить.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате аварии увеличилось до четырёх.

— Четыре человека погибли, их личности устанавливаются, четыре человека доставлены в ГБУЗ "Городская больница" города Соль-Илецка, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что в Оренбургской области произошло ДТП с участием "газели" и минивэна. Изначально сообщалось о трёх погибших.