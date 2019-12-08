На Украине ожидают "послевкусие разочарования" после "нормандского саммита"

Лидеры России, Германии, Франции и Украины встретятся 9 декабря. Главная повестка — ситуация в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе не закончится сразу после саммита "нормандской четвёрки". Встреча лидеров государств может принести только "послевкусие разочарования". Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

— 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования, — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Мендель напомнила украинскому народу, что за последние три года в вопросе урегулирования конфликта в регионе продвижения не было. Она отметила, что за это время лишь пополнились архивы статистики обстрелов, раненых и убитых.

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой саммита станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.