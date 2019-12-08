Предлагается запретить злоумышленникам приближаться к своей жертве на расстояние менее 50 метров.

Авторы законопроекта о домашнем насилии подготовили поправки к документу. Об этом сообщает РБК.

Издание поясняет, что предлагается запретить виновнику приближаться к своей жертве на расстояние до 50 метров, а также преследовать её. Уточняется, что под этим словом подразумеваются любые попытки поиска или связи.

Также планируется распространить действие закона на иждивенцев и других возможных жертв агрессора.

Издание отмечает, что в поправках идёт речь об ужесточении наказания за повторное нарушение. В подобном случае виновник будет лишён свободы на один год.

Напомним, Совет Федерации представил законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы. Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. А вот РПЦ накануне выступила против закона о домашнем насилии. Этой точки зрения церковь придерживается из-за "целого ряда правовых дефектов" в документе.