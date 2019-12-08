Веганский бургер чуть не убил двухлетнюю девочку

Сильнейшую аллергическую реакцию вызвал гороховый протеин, содержащийся в растительном заменителе мяса.

Двухлетняя девочка Либби чуть не умерла от анафилактического шока после приёма в пищу веганского бургера. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители обратились в больницу с ребёнком, у которого проявились симптомы сильнейшей аллергической реакции, вызванной, по предположениям врачей, арахисом. Однако родители утверждали, что девочка не употребляла орехи.

По результатам анализов выяснилось, что аллергеном стал гороховый белок — порошкообразная концентрированная смесь, получаемая из жёлтого гороха.

Данный ингредиент могут содержать протеиновые коктейли и продукты, которые, как утверждается, помогают мышцам восстановиться после тренировки.

Мировые производители совсем недавно стали добавлять гороховый белок в веганские заменители мяса, такие как гамбургеры и колбаски, в связи с ростом популярности растительных диет.

Эксперты предупреждают о возникновении новой потенциально смертельной аллергической реакции, которая связана с аллергией на арахис. Врачи утверждают, что проблема возникает из-за явления, называемого перекрёстной реактивностью.

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