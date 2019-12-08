Пугачёва рассказала о мечте, которую не смогла осуществить из-за популярности

Российская певица Алла Пугачёва в эфире передачи "Сегодня вечером" призналась, что всегда мечтала о карьере актрисы, но так и не смогла попасть в кино.

По словам Примадонны, этому помешала её известность.

— Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссёры плохо представляли, что известная певица Пугачёва поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссёрскую обсуждать не будут", — рассказала она.

Артистка добавила, что до сих пор благодарна режиссёру Александру Орлову за то, что он пригласил её сняться в картине "Женщина, которая поёт".

Ранее певица рассказала, когда планирует дать свой следующий концерт.