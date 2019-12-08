Мужская сборная России взяла золото на этапе Кубка мира по шорт-треку

Следующий этап состязаний состоится в феврале в Германии. Спортсмены показали результат 7 минут 5,316 секунды.

Мужская сборная России выиграла командную гонку на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку. Соревнования состоялись в Шанхае.

В составе нашей команды бежали Даниил Ейбог, Павел Ситников и олимпийские чемпионы Семён Елистратов и Виктор Ан. Они финишировали с результатом 7 минут 5,316 секунды. Второе место заняла команда Венгрии (7.05,452), третьей стала сборная Южной Кореи (7.05,704).

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Дрездене в феврале.