В Сети не оценили новый "K-pop" бойз-бенд Фадеева INKI

Пользователи "Ютуба" неоднозначно отреагировали на появление нового проекта Максима Фадеева, получившего название INKI. Своим мнением соотечественники поделились в комментариях под первым клипом коллектива.

Новое видео, в котором перед публикой впервые предстали члены "идол-группы", получило уже 7,8 тысячи дизлайков.

Многие раскритиковали чрезмерный автотюн и попытку скопировать корейские K-pop-группы, некоторые даже нашли сходство с конкретными коллективами и песнями.

Не понимаю, зачем в России копировать южнокорейскую музыку? Anastasia Kyznetchova

Можно ещё раз, только по-русски? Я, кажется, корейский лучше понимаю, чем свой родной язык... Jimin Parka

Нужно больше автотюна, чтобы вообще никто не понимал слов Yurika Muha

То чувство, когда делают они, а стыдно тебе. Тупое копирование Регина Регина

Если K-pop-айдолы поют о любви ко всем и себе, то здесь это просто русский рэп, но в другой оболочке. Взяли от жанра только обёртку Назар Царик

Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто с распростёртыми объятиями принял новый коллектив и пообещал следить за его развитием.

Ранее певец Митя Фомин рассказал о напряжённых отношениях с продюсером Максимом Фадеевым и о том, кто пел в Hi-Fi.