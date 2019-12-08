В Сети не оценили новый "K-pop" бойз-бенд Фадеева INKI

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Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь! @the.inki - танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновлённый трендами азиатских идол-групп. INKI - это творцы!! Они самостоятельны и талантливы, они заслуживают быть замеченными.. Прямой дороги. 🙏🏻 Ссылка в сториз!
Пользователи "Ютуба" неоднозначно отреагировали на появление нового проекта Максима Фадеева, получившего название INKI. Своим мнением соотечественники поделились в комментариях под первым клипом коллектива.
Новое видео, в котором перед публикой впервые предстали члены "идол-группы", получило уже 7,8 тысячи дизлайков.
Многие раскритиковали чрезмерный автотюн и попытку скопировать корейские K-pop-группы, некоторые даже нашли сходство с конкретными коллективами и песнями.
Не понимаю, зачем в России копировать южнокорейскую музыку?
Anastasia Kyznetchova
Можно ещё раз, только по-русски? Я, кажется, корейский лучше понимаю, чем свой родной язык...
Jimin Parka
Нужно больше автотюна, чтобы вообще никто не понимал слов
Yurika Muha
То чувство, когда делают они, а стыдно тебе. Тупое копирование
Регина Регина
Если K-pop-айдолы поют о любви ко всем и себе, то здесь это просто русский рэп, но в другой оболочке. Взяли от жанра только обёртку
Назар Царик
Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто с распростёртыми объятиями принял новый коллектив и пообещал следить за его развитием.
Ранее певец Митя Фомин рассказал о напряжённых отношениях с продюсером Максимом Фадеевым и о том, кто пел в Hi-Fi.
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