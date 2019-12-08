В Раде рассказали, когда с Порошенко снимут неприкосновенность

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко в начале 2020 года. Об этом сообщает издание "Новое время".

— Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года, — отметил Разумков.

Политик не смог ответить, будет ли отдельное голосование по этому вопросу, так как, по его словам, это не входит в его компетенцию.

Ранее Лайф рассказал о предложении Порошенко отгородить Украину от России стеной.