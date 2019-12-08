Стали известны цены на самые дорогие авиабилеты на Новый год

В десятку самых дорогих попало и внутрироссийское направление — рейс Москва — Сочи.

Стали известны цены на самые дорогие авиабилеты с датой путешествия на новогодние праздники. Рейтинг составил сервис "Туту.ру".

Специалисты отмечают, что большинство билетов купили в Москве и Санкт-Петербурге с перелётом туда-обратно за границу. Также в рейтинг попал единственный рейс из региона: Сочи — Торонто.

Самые большие деньги за путешествие пришлось выложить семейной паре с тремя детьми из Петербурга. Они приобрели за 540 тысяч рублей авиабилет туда-обратно в экономклассе в Дубай. На втором месте перелёт Москва — Самуи (Таиланд). За этот билет семейная пара с ребёнком-дошкольником заплатила 243 тысячи рублей.

Путешествие из Москвы в Коломбо (столица Шри-Ланки) двум туристкам обошлось почти в 200 тысяч рублей. Более 130 тысяч рублей отдала за перелёт в бизнес-классе в Дубай и обратно жительница Москвы. Другая москвичка приобрела билет в один конец в Финикс (США) за 120 тысяч рублей. Перелёт туда-обратно в Канкун (Мексика) ещё одной туристке из Москвы обошёлся в 114 тысяч рублей.

В топ-10 самых дорогих авиабилетов попало и одно внутрироссийское направление: рейс Москва — Сочи. Мужчина за бизнес-класс этого маршрута выложил 101 тысячу рублей.

Ранее Лайф сообщал, что две москвички хотели слетать на Бали, но вместо этого остались без денег.