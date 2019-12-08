Правительство ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Новые данные, касающиеся убийства гражданина Грузии в Берлине, осложняют отношения между Германией и Россией, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
— Российская сторона должна наконец-то внести свой вклад в раскрытие этого преступления, — отметила Крамп-Карренбауэр.
По словам политика, полученные доказательства имеют большое значение. Федеральному правительству предстоит обсудить и вынести решение по дальнейшей реакции на случившееся.
Напомним, в августе 2019 года в Берлине неизвестный застрелил гражданина Грузии. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В связи с этим Германия выслала двух российских дипломатов. Позже в бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России нет. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что такая позиция Берлина неприемлема.
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