Борис Джонсон признался, о каком "непристойном" поступке сожалеет

Британский премьер считает это неправильным и порицает людей, которые так поступают.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что своим самым непристойным поступком считает езду на велосипеде по тротуарам.

— Когда я пользовался велосипедом каждый день, я мог иногда не полностью следовать закону о езде по тротуарам, — рассказал он в интервью телеканалу Sky News.

Джонсон объяснил, что он мог вскочить на тротуар и при этом не слезать с велосипеда, как диктуют правила. Он подчеркнул, что считает езду на тротуаре неприемлемой и порицает тех, кто так делает.

Премьер-министр Великобритании, будучи мэром Лондона, часто ездил на велосипеде по городу без охраны. Теперь за ним внимательно следят телохранители во избежание нападений.

Напомним, ранее Джонсон нарушил ещё одно правило. Британский премьер неправильно заварил чай, чем вызвал гнев интернет-пользователей.