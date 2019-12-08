Врач-геронтолог рассказал, как подготовиться к старости

Врач-геронтолог Кирилл Прощаев рассказал, как подготовиться к старости.
— Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору, — поделился с Ura.ru Прощаев.
Также он отметил, что стоит задуматься о выбранной профессии и своей функциональности в ней с годами.
По словам Прощаева, не нужно забывать и о технологиях, которые регулярно развиваются.
— Не надо противиться новым гаджетам и сервисам. Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий, — обратил внимание врач.
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