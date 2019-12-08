Турникеты на станциях МЦД включают 8 декабря

Проезд по Московским центральным диаметрам останется бесплатным до понедельника.

Турникеты на станциях Московских центральных диаметров 8 декабря будут постепенно закрывать перед стартом обновлённой билетной системы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

Как уточняется, проезд при этом останется бесплатным до 9 декабря. Для прохода через турникеты нужно приложить карту "Тройка", совмещённую "Тройка-Стрелка" или социальную. Никаких списаний производить при этом не будут.

Кроме того, на станциях с закрытыми турникетами весь день будут находиться сотрудники, которые сориентируют соотечественников и объяснят, как им пройти. Представители компании напомнили, что после 9 декабря период бесплатного проезда на МЦД закончится.

— После запуска системы пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом "Кошелёк" карты "Тройка", — подчеркнули представители АО "Центральная ППК".

Ранее Лайф писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по Московскому центральному диаметру (МЦД) и расспросили пассажиров об их впечатлениях от поездок на "наземном метро".