В Белоруссии протестующие против интеграции направились к Посольству России

Они передали в диппредставительство резолюцию с протестом против интеграции двух стран.

В Белоруссии оппозиционеры продолжают акции протеста против интеграции с Россией. Митингующие направились к Посольству РФ в Минске, сообщает ТАСС.

Несколько десятков представителей оппозиции с националистическими бело-красно-белыми флагами сегодня вышли на Октябрьскую площадь. Они скандируют "Жыве Беларусь!" ("Живёт Белоруссия!") и "Незалежнасць" ("Независимость"). Митингующие через сотрудника полиции передали в российское посольство резолюцию, в которой выступили против углублённой интеграции Белоруссии и России.

Милиция усилила охрану Посольства РФ в Минске. Там перекрыли подходы цепью омоновцев. Правоохранительные органы предупредили активистов, что акции запрещены властями города, и призывают людей разойтись.

Напомним, в субботу в Минске прошли несанкционированные акции против интеграции России и Белоруссии, которые были приурочены к встрече лидеров стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко. В одной из них приняло участие 200 человек, в другой — 300.