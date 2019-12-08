Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда в кругосветку

Официальная церемония проводов прошла накануне, но из-за непогоды судна не вышли на воду.

Российские парусники "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда в кругосветную экспедицию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиацентр мероприятия.

Официальные проводы барков состоялись накануне, 7 декабря, однако из-за непогоды они так и не смогли выйти на воду.

— Капитаны учебно-парусных судов воспользовались так называемым окном (снижением силы ветра), провели корабли по Калининградскому морскому судоходному каналу и вывели их в открытое море, — говорится в сообщении.

Уточняется, что оба судна направляются в Испанию, на них находится более 230 курсантов. "Седов" прибудет в Лас-Пальмас 31 декабря, а "Крузенштерн" придёт в Санта-Крус-де-Тенерифе 25 декабря.

Напомним, уникальная экспедиция с участием трёх легендарных парусников — барков "Седов" и "Крузенштерн", а также фрегата "Паллада" — получила название "Паруса мира" и приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.