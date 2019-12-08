Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока

304

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал газопровод "Сила Сибири" основой газотранспортной системы востока России. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В первую очередь "Сила Сибири" — это стержень всей газотранспортной системы и её развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока. Маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населённых пунктов, — сказал Миллер.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту запустили газопровод "Сила Сибири".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×