Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал газопровод "Сила Сибири" основой газотранспортной системы востока России. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— В первую очередь "Сила Сибири" — это стержень всей газотранспортной системы и её развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока. Маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населённых пунктов, — сказал Миллер.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту запустили газопровод "Сила Сибири".