Документальный фильм Лайфа стал лучшим на международном фестивале в Мумбаи

Документальный фильм корреспондентов Лайфа Артура Матвеева и Евгения Панкова "Снежинка навсегда" стал лучшим по версии жюри на фестивале в Мумбаи 8th Mumbai Short International Film Festival 2019.

Картина рассказывает про новейшую и самую далёкую колонию для пожизненно осуждённых. Она стоит посреди амурской тайги, и её романтично называют "Снежинка". Здесь сидят жестокие убийцы. История пожизненного заключения рассказана от первого лица. Посмотреть фильм можно на "Ютубе".

Всего на международном фестивале участвовало 580 фильмов со всего мира, в финал вышло только около 100.