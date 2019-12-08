Документальный фильм Лайфа стал лучшим на международном фестивале в Мумбаи

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Документальный фильм корреспондентов Лайфа Артура Матвеева и Евгения Панкова "Снежинка навсегда" стал лучшим по версии жюри на фестивале в Мумбаи 8th Mumbai Short International Film Festival 2019.

<p>Фото © LIFE</p>

Картина рассказывает про новейшую и самую далёкую колонию для пожизненно осуждённых. Она стоит посреди амурской тайги, и её романтично называют "Снежинка". Здесь сидят жестокие убийцы. История пожизненного заключения рассказана от первого лица. Посмотреть фильм можно на "Ютубе".

<p>Фото © LIFE</p>

Всего на международном фестивале участвовало 580 фильмов со всего мира, в финал вышло только около 100.

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