Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

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Фото © Pixabay

В Хакасии глава Бейского района Иннокентий Стряпков попал под автомобиль, спасая щенка. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент ехавший в попутном направлении водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Иннокентия Стряпкова, — говорится в сообщении.

Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Уточняется, что оба участника ДТП были в трезвом состоянии. Сейчас выясняются все подробности происшествия.

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