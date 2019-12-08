Почти тысяча туристов в Новой Зеландии оказались оторваны от мира из-за обвала

Местные власти оценивают запасы еды. В случае необходимости дополнительное продовольствие доставят по воздуху.

Не меньше 970 туристов оказались заблокированными от внешнего мира в новозеландском городе Франц Иосиф из-за крупного обвала. Его причиной стали проливные дожди, сообщает портал Stuff.

Обвал заблокировал автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. Отмечается, что транспортное сообщение не урегулируют до пятницы. Местные власти заявили, что полное восстановление дороги займёт шесть недель.

Сейчас администрация города оценивает запас еды. Они планируют в случае необходимости доставить продовольствие по воздуху. Министерство иностранных дел Новой Зеландии оказывает поддержку заблокированным туристам.