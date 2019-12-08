Пострадавшим в результате аварии в Нижнем Новгороде выплатят по сто тысяч рублей

Пострадавшим в результате ДТП в Нижнем Новгороде выплатят по 100 тысяч рублей, а семье погибшей женщины — 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства Нижегородской области.

Соответствующее распоряжение поступило от губернатора региона Глеба Никитина.

— Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки — 300 тысяч рублей, — отмечается в опубликованном заявлении.

Сообщается, что заместитель Никитина Андрей Гнеушев 8 декабря приехал в детскую областную больницу и встретился с родителями пострадавших школьников. Он также побеседовал с семьёй погибшей и выразил соболезнования от себя лично и от лица губернатора.

Напомним, 7 декабря в Нижнем Новгороде произошла крупная авария. По предварительным данным, несколько автомобилей попали в ДТП, после чего один из них выехал на тротуар, где в этот момент шла группа школьников в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадало 12 человек, мама одного из учеников погибла. Известно, что за рулём автомобиля находился сын генерал-майора юстиции, ранее занимавшего должность начальника областного УМВД РФ, который в этот момент сидел на пассажирском сиденье. Ранее Лайф публиковал список пострадавших и видео с места аварии.