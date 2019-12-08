Толстому коту Виктору исполнилось четыре года

Его хозяин рассказал, что питомец очень общительный и совсем непривередлив в еде.

Толстому коту Виктору, которого "Аэрофлот" отказался пускать на рейс из-за перевеса, исполнилось четыре года.

— Подарили мне его на Рождество, когда ему был месяц, вот 8 декабря — день рождения. Подарок был неожиданный, в подарочном пакете подарили. Я когда внутрь заглянул, маленький мохнатый комочек смотрел такими глазами. Я понял, что никуда не деться, — рассказал Лайфу хозяин кота Михаил.

По его словам, питомец очень воспитанный и общительный. Он всегда даёт хозяину выспаться и совсем непривередлив в еде.

— Последнее время научился взламывать кормушку. Толкает её головой, и из неё высыпается дополнительная порция, — отметил молодой человек.

Также выяснилось, что кот не любит путешествия и переезды.

В ноябре российский сегмент Интернета обсуждал историю кота Виктора, которого не хотели пускать в самолёт "Аэрофлота", так как сочли его слишком тяжёлым.

Кот должен был лететь в багажном отделении, однако его хозяин Михаил Галин не мог допустить такого обращения с другом и нашёл для взвешивания похожего котика, который весил меньше. Кот-дублёр зарегистрировался на рейс, и Виктор с Михаилом благополучно вылетели. Однако когда об этом разузнали в авиакомпании, то решили наказать мужчину и лишили его накопленных 370 тысяч миль в программе лояльности.