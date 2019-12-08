Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ

Также Минск потребовал от Москвы ряд компенсаций, которые коснулись нефтяной сферы.

В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии. Об этом сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.

— Вопрос о цене поставок российского газа в Белоруссию должен быть согласован в ближайшие две недели, — передаёт его слова БелТА.

Он отметил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко решили при встрече, как белорусской стороне компенсируют издержки, возникшие после "налогового манёвра" в нефтяной сфере.

Кроме того, Белоруссия рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за поставок из России загрязнённой нефти по трубопроводу "Дружба". Главы государств обсудили и этот вопрос, добавил Семашко.

Напомним, в апреле 2019 года на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.