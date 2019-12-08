В Сербии назвали Россию самым главным другом

В Правительстве Сербии назвали Россию самым главным другом. Об этом сообщает РИА "Новости".

— У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите её государственных и национальных интересов, чем Россия. Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла, то никогда нам не мешала, — сказал министр по инновациям Ненад Попович на съезде Сербской народной партии.

Попович также отметил, что страна будет бороться с любыми представлениями России в негативном ключе.