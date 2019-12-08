Шойгу отметил деградацию в отношениях РФ и НАТО

Министр напомнил, что пять лет назад Россия активно работала с Брюсселем и даже имела своего представителя, а теперь страны — члены альянса игнорируют её призывы к сотрудничеству.

Отношения России с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Комментарий министра прозвучал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Шойгу заметил, что партнёры страны всё чаще выходят из совместных соглашений.

— Наши партнёры наряду, естественно, с Соединёнными Штатами выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже, — отметил глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что ещё пять лет назад Россия активно работала с Брюсселем и даже имела своего представителя, а теперь страны — члены НАТО игнорируют её призывы к сотрудничеству.

Ранее участники саммита НАТО заявили, что "агрессивные действия России" являются угрозой евроатлантической безопасности.