В Москве арестовали экс-заведующую элитным роддомом Марину Сармосян

Медика, выступающего за естественные роды, обвиняют в том, что в её роддоме четыре ребёнка родились с травмами, один из них умер.

Суд арестовал бывшую заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (роддом № 27) Марину Сармосян. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина-медик поддерживала идею естественных родов и гордилась тем, что в её клинике мало кому делают кесарево сечение. Однако позже стало известно, что его не делали даже тем, кому это было нужно. В результате пострадали четверо детей. Один из них умер. В отношении женщины завели дело по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

— Уголовное дело было возбуждено по заявлениям четырёх потерпевших, которым было отказано в проведении кесарева сечения, в результате новорождённые дети были травмированы при прохождении через родовые пути, — уточнил источник агентства.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что руководство родильного дома, который возглавляла Сармосян, будет полностью заменено.