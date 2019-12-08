Названа неожиданная причина развития рака, диабета и слабоумия

Американские учёные выяснили, что одна из причин развития рака, диабета и слабоумия — бактерии Porphyromonas gingivalis, размножающиеся в полости рта. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, микроорганизмы вызывают не только заболевание дёсен, но и воспаление жизненно важных органов.

По словам специалистов, бактерии попадают в организм в подростковом возрасте и бороться с ними при помощи антибиотиков бессмысленно. Уточняется, что уже создана необходимая вакцина, которую в ближайшее время опробуют на людях.