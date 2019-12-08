Россия и Белоруссия не согласовали восемь дорожных карт по интеграции

При этом в республике отмечают, что переговоры прошли "предметно, в конструктивном, доброжелательном духе".

Посол Белоруссии Владимир Семашко рассказал, что Москва и Минск не согласовали восемь из 31 дорожной карты по интеграции. Об этом сообщает БелТА.

— Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе. В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос, — также отметил Семашко.

Посол добавил, что до 1 июня 2020 года запланировано отработать нормативные базы России и Белоруссии.