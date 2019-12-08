Советник Трампа: Стрельба во Флориде — это теракт

При этом он призвал не делать поспешных выводов, так как ещё не закончилось расследование инцидента.

Стрельба, которую устроил саудовский военнослужащий на авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе, Флорида, является терактом. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

— Мы не знаем, действовал ли он в одиночку, ФБР ведёт расследование. Мне представляется, что это террористическое нападение, — рассказал он в интервью Fox News.

При этом О'Брайен заявил, что не хочет делать окончательные выводы, пока не закончится расследование. Он отметил, что ФБР ещё не выяснило, были ли у стрелявшего связи с террористами.

Напомним, 6 декабря в США на военной авиабазе в городе Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба. Жертвами стали четыре человека, ещё восемь, в том числе двое полицейских, пострадали. Открывший стрельбу был подданным Саудовской Аравии и проходил подготовку в ВС США. Следствие не исключает, что стрелок мог руководствоваться террористическими мотивами.