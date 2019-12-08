Фанаты "Спартака" рассказали Лайфу, чего они не простили Дзюбе

Фанаты красно-белых запустили одну из крупнейших акций протеста в истории российского футбола — они массово покидают стадионы прямо во время матчей.

Перед матчем "Спартак" — "Ростов" корреспонденты Лайфа решили спросить у самих болельщиков, что они думают об Артёме Дзюбе и сложившейся ситуации в российском футболе.

Причин для ненависти к именитому футболисту у болельщиков красно-белых, по их словам, немало. Так, один из футбольных фанатов вспомнил, как в 2017 году Дзюба наступил на спартаковский шарф во время матча "Спартак" — "Зенит".

— Когда он наступил на шарф "Спартака", якобы его не заметив, у меня [сложилось] отрицательное [мнение], — рассказал один из болельщиков.

Простить Дзюбе не смогли и переход в "Зенит" в 2015 году. Тогда футболист так и не дождался приемлемых для себя условий в "Спартаке" и подписал контракт с зарплатой три миллиона евро с петербургским клубом.

— Ему бы простили любой клуб, кроме ЦСКА и "Зенита", — отметил фанат красно-белых.

— Если ты переходишь из одной команды в стан принципиального соперника, то, наверное, во всём мире ругают. Для кого-то Артём Дзюба всегда будет изгоем и предателем, — рассказал Лайфу футбольный блогер Евгений Савин.

Напомним, фанаты "Спартака" запустили одну из крупнейших акций протеста в истории российского футбола. Болельщики массово покидают стадионы прямо во время матчей. К флешмобу уже присоединились в секторах "Арсенала", "Локомотива", "Динамо", "Урала", "Сочи", "Рубина", ЦСКА и "Краснодара". Причиной такой волны негодования стало задержание нескольких человек за оскорбления в адрес Артёма Дзюбы.

— Как ни крути — футбол для болельщиков. Да, фанаты — это не идеальные люди, как и мы все. С ними нужно работать. Их нельзя ломать, их нельзя заставлять просто уходить с трибун, — добавил Евгений Савин.