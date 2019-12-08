В ДНР заявили о трёх обстрелах в преддверии "нормандского саммита"

За минувшие сутки режим перемирия нарушался 12 раз, огонь был открыт по Горловке и Александровке.

В Донецкой Народной Республике заявили о трёх обстрелах со стороны Украины в течение суток, об этом сообщается на сайте оперативного командования ДНР.

Огонь был открыт по Горловке, было выпущено десять мин калибрами 120 и 82 миллиметра и три гранаты, также был обстрелян посёлок Александровка.

Отмечается, что за минувшие сутки режим перемирия был нарушен 12 раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении предложить на встрече в "нормандском формате" создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдёт саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет нынешняя ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также переговоры о политическом урегулировании. Перед встречей пройдут двусторонние переговоры глав государств.