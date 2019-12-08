В Удмуртии ребёнок-инвалид неделю умирал рядом с телом матери

Мальчик попытался открыть кран с водой, чтобы попить, но упал, в результате чего квартиру затопило.

В Удмуртии тринадцатилетний ребёнок с ДЦП, у которого была ещё и эпилепсия, неделю умирал рядом с телом матери. Об этом сообщает Udm-Info со ссылкой на знакомого семьи.

Как уточняет издание, женщина умерла от хронической болезни. Её сын-инвалид, который не мог говорить, пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Мальчик захотел пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, а вода затопила квартиру.

— Их квартира находилась на первом этаже, поэтому никто и не заметил, как вода топила подвал. По предварительной версии, смерть ребёнка наступила от переохлаждения, — рассказал собеседник Udm-Info.

Следствие выясняет все подробности трагедии.