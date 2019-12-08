Бастрыкин: В этом году с коррупционеров взыскали более двух миллиардов рублей

Он отметил, что с 2011 года в Российской Федерации было расследовано 80 тысяч дел о коррупции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о борьбе ведомства с коррупцией и заявил, что за текущий год взыскан ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей по расследованным делам. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Он отметил, что за минувший год расследовано и доведено до суда 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях.

Бастрыкин добавил, что осуждено несколько крупных чиновников, в том числе экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, замглавы "Дальспецстроя", а также председатель Правительства Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции.

Всего перед правосудием предстало 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица. Всего с 2011 года расследовано 80 тысяч дел о коррупции.

Ранее в России подсчитали общий ущерб от всех преступлений.