Умер кукловод "Улицы Сезам" Кэрролл Спинни

Кукловод популярной передачи "Улица Сезам" Кэрролл Спинни скончался в США на 86-м году жизни, сообщается на сайте создателя шоу Sesame Workshop.

Его голосом говорят персонажи Большая Птица и Зелёный Монстр Оскар. Он начал озвучивать их в 1969 году и делал это на протяжении десятилетий, пока не вышел на пенсию в 2018-м. Мужчина умер в своём доме в штате Коннектикут, он некоторое время страдал дистонией.

— Кэрролл был художественным гением, чей добрый и любящий взгляд на мир помог сформировать и определить "Улицу Сезам" с самых первых дней в 1969 году на пять десятилетий, его наследие здесь, в Sesame Workshop и на культурном небосклоне, будет бесконечным, — говорится в эпитафии.

У Спинни остались жена Дебра, трое детей и четверо внуков.

Ранее Лайф сообщал, что в известном детском шоу "Улица Сезам" появился новый герой — зелёная кукла Карли, которая переживает из-за наркотической зависимости матери.