В Москве погибли два подростка

На юго-западе Москвы погибли два подростка, обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет России. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), — отмечается в сообщении.

Двое ребят были найдены вечером возле одного из жилых домов. Один из подростков погиб на месте, второй был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Ранее в Красноярском крае два школьника отравились снюсом.