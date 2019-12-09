В Москве погибли два подростка

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

На юго-западе Москвы погибли два подростка, обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет России. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), отмечается в сообщении.

Двое ребят были найдены вечером возле одного из жилых домов. Один из подростков погиб на месте, второй был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Ранее в Красноярском крае два школьника отравились снюсом.

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