На МКАД пьяная женщина управляла горящим автомобилем — видео

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В Москве пьяная женщина управляла машиной, которая на ходу загорелась. Сама автоледи была не в силах остановить и покинуть автомобиль — помогать ей пришлось очевидцам.

Инцидент произошёл на 33-м километре МКАД. Состояние алкогольного опьянения женщины было настолько сильным, что самостоятельно она остановить транспортное средство не смогла. Проезжающим мимо водителям пришлось прижимать её к обочине.

Покинуть автомобиль она тоже была не в силах. На кадрах записи видно, что мужчина открывает водительскую дверь и достаёт пьяную автоледи из салона. По его словам, от женщины сильно пахло спиртным.

Возгорание очевидцы потушили, хотя позже подоспели сотрудники экстренных служб: пожарные, скорая помощь и ДПС.

Виновница происшествия ничего толком объяснить не смогла — ни чья это машина, ни как она в ней оказалась.

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