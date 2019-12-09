Эксперты назвали регионы России с минимальным числом вредных привычек

Меньше всего употребляют алкоголь и табак в Чечне, а в Москве и Санкт-Петербурге остро стоит проблема наркомании.

Эксперты составили рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек среди населения. В лидерах оказался Кавказ, на последнем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Такие данные следуют из исследования РИА "Новости".

За основу были взяты шесть показателей: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Показатели исследовались за 2018 год. По сравнению с 2017-м первая пятёрка лидеров не изменилась: меньше всего вредных привычек в Чеченской Республике, следом за ней идут Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Антирейтинг тоже практически не изменился. На последних позициях, особенно по количеству потребления алкоголя и табака, — Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Бурятия и ЕАО.

Не очень улучшилась ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. Для обоих городов существенной проблемой остаётся распространение наркомании, однако прослеживается снижение употребления алкоголя и преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

Эксперты подчёркивают, что вредные привычки у населения остаются острым вопросом для обсуждения, и требуют комплексных мер.