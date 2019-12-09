Один из трёх пострадавших от взрыва газа в КБР детей умер в больнице

Один из трёх детей, пострадавших при взрыве газа в городе Чегем в Кабардино-Балкарской Республике, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

— Да, к сожалению, получивший наиболее тяжёлые ожоги мальчик погиб, — подтвердили в ведомстве.

Ранее двух из трёх детей медикам пришлось ввести в медикаментозный сон. Взрослые находятся в сознании.

Взрыв произошёл второго декабря. Во время него пострадала семья из пяти человек: трое маленьких детей (мальчики двух, трёх и четырёх лет) и их родители. Наиболее тяжёлые ожоги — от 45 до 80% тела — были диагностированы у детей. У родителей — 20% тела.

Семью доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать незаконная врезка в подземный газопровод, не обеспечившая герметичность системы. При расследовании обстоятельств взрыва её со следами коррозии нашли специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик".