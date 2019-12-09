Над российской частью Арктики создадут систему ПВО с помощью комплексов С-400

Дивизионы Северного флота, базирующиеся в Арктике, оснастят зенитно-ракетными комплексами С-400. Благодаря этому над российской частью региона будет создан противовоздушный купол. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

— Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400, — сообщил вице-адмирал.

Это значит, говорит Моисеев, что русское Заполярье будет защищено от любых воздушных средств нападения противника, включая авиацию и ракеты. Он также отметил, что доля новой техники, находящейся на вооружении дивизиона, составляет порядка 60%.

Оснащение региона ЗРК С-400 начали ещё в сентябре. Первым новыми системами оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля. Ранее на вооружении там находился комплекс С-300.