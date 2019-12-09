СМИ: Российские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом пилотов

Лётчики выходят на пенсию, а училища не в состоянии подготовить необходимое количество кадров.

Российские авиакомпании в ближайшие годы могут столкнуться с дефицитом пилотов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на профсоюз лётного состава РФ.

В настоящее время основные кадры — это выпускники 1980–1990 годов, но они постепенно стареют и выходят на пенсию, а замены им нет. Нехватка лётчиков может составить от 500 до 800 человек к 2022 году.

По мнению экспертов, проблема заключается в нехватке инструкторов, их зарплата гораздо ниже, чем у пилотов. Отмечается, что самая тяжёлая ситуация с вертолётчиками, выпуск курсантов практически приостановлен.

Для решения проблемы специалисты предлагают обновить материально-техническую базу училищ и повысить финансирование специалистам по обучению.

Отмечается также, что обучение пилота — без учета тренировочных полётов, расходов на закупку и обслуживание авиатехники, тренажёров и так далее — обходится отрасли примерно в миллиард рублей в год. Для экономии бюджетных средств предлагается привлечь к подготовке лётчиков в негосударственные учебные центры.

По словам специалистов, кадровый резерв в настоящее время практически исчерпан, далее ситуация будет только усугубляться.

Ранее пилоты рассказали, чем на самом деле занимаются в кабине во время полёта.