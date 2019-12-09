Общественная палата предложила рассказывать школьникам о благотворительности

Общественная палата РФ предлагает включить в школьную программу тему благотворительности и милосердия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год".

— Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий, — подчёркивается в документе.

В качестве положительного примера реализации подобной программы ОП приводит Санкт-Петербург. Там дети из всех школ принимают участие в акции "Белый цветок", в классах проводятся "уроки доброты", а дети с первого по четвёртый класс изготавливают около 70 тысяч белых цветов в поддержку тяжелобольных сверстников.

Общественная палата планирует систематизировать опыт различных регионов и совместно с Министерством образования и науки подготовить специальные рекомендации для учебных заведений. Целью этой разработки является вовлечение детей в благотворительность.

Ранее актёр и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский отметил, что в последнее время благотворительность в России набирает обороты, а жители страны становятся более отзывчивыми.