Настя Ивлеева жёстко ответила подписчикам на вопросы о беременности — видео

Телеведущая Настя Ивлеева в своём инстаграме решила устроить рубрику "Вопрос — ответ" с подписчиками. Ей сразу же посыпались вопросы про то, когда она планирует заводить детей. На такие вопросы Ивлеева ответила довольно резко.

Фанаты в том числе указали ей на то, что её коллега по цеху Ида Галич уже беременна. В этой связи у них родился вопрос: когда же ждать потомства телеведущей и рэпера Элджея, за которого Настя вышла замуж в сентябре этого года?

Бестактных подписчиков Ивлеева поставила на место, заявив, что подобные вопросы — верх невоспитанности.

— Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих девочек вся жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребёнка. <...> Очень глупо жить с позицией "если твоя подруга рожает, значит, тебе тоже срочно надо". И уж тем более думать о каких-то возрастных историях, — на повышенных тонах сказала телеведущая.

Она объяснила: если человек не хочет заводить детей, значит, он ещё к этому не готов.

Подписчикам Ивлеева впредь наказала не задавать этот "глупейший вопрос" и перестать жить стереотипами, которыми она сама не живёт.

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