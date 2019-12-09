Немецкие СМИ предсказали скорый крах системы мировой торговли

После того как рухнет главная контрольная инстанция, перестанут действовать все нормы, кроме "права сильнейшего".

Правила мировой торговли перестанут действовать в ближайшие дни, поскольку из-за противодействия США апелляционный орган Всемирной торговой организации прекратит свою работу, заявило издание Der Spiegel.

Отмечается, что в среду ВТО "станет недееспособной" из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа, который, по словам автора статьи, делает всё, чтобы парализовать её работу.

На протяжении нескольких лет США блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО. В нём семь мест, и на данный момент только три из них заняты. Во вторник же у двоих из трёх действующих судей заканчивается срок полномочий. По мнению издания, рухнет главная контрольная инстанция мировой торговли, а вместе с ней вся система, правила перестанут действовать.

Автор материала подчёркивает, что Трамп добивается этого, чтобы "выбить" для Соединённых Штатов лучшие условия. Отмечается также, что начнёт действовать "право сильнейшего", и Евросоюз уже готовится к такому повороту событий.

Ранее сообщалось, что новые американские пошлины на товары Евросоюза вступают в силу 18 октября. Таким образом ВТО ответила на иск США от 2004 года.