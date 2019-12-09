В Париже митингующих из-за "нормандского саммита" украинцев забросали яйцами

В столице Франции забросали яйцами украинцев, вышедших на митинг в поддержку "проукраинской" позиции на "нормандском саммите", об этом сообщили организаторы на странице в "Фейсбуке".

Представители организации "Движение ветеранов Украины" и члены диаспоры вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.

По словам участников акции, "не обошлось без провокаций", в какой-то момент в них полетели яйца, но это "не изменило боевой дух делегации".

Ранее в Киеве экс-президента Украины Петра Порошенко также забросали яйцами во время его выступления о грядущем саммите.

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Главной повесткой станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и политическое урегулирование.