Дамир Юсупов: После посадки в кукурузном поле хотел выполнить штатный полёт

Пилот Дамир Юсупов, в августе текущего года совершивший аварийную посадку А321 в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал газете "Известия", что после происшествия хотел как можно быстрее выполнить штатный полёт, чтобы избавиться от волнения.

— После этого происшествия я хотел как можно быстрее выполнить нормальный, штатный полёт, чтобы волнение ушло в сторону. Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашёл в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было — сразу всё вспомнил, — рассказал Юсупов.

Он также отметил, что на помощь пришли коллеги. Они понимали состояние пилота и успокаивали как могли. При этом со вторым пилотом Георгием Мурзиным совместных полётов пока не повторялось.

При этом он рассказал, что во время аварийной посадки не думал ни о чём постороннем. По его словам, кроме самолёта и второго пилота у него не было мыслей ни о чём.

— И хотя я человек верующий, не молился, не буду лукавить. Шёл поток информации, я боролся, старался что-то исправить, поэтому посторонних мыслей не было. Всё произошло настолько быстро, что я даже испугаться не успел, — признался лётчик.

Напомним, в августе авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили.

Командир А321 Дамир Юсупов вернулся к полётам в конце сентября, а 21 ноября в Кремле обоим пилотам вручили государственные награды.