Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым к России

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему, на его взгляд, первый президент России Борис Ельцин не вернул Крым в состав России во время подписания Беловежских соглашений. Об этом он написал в своём твиттере.

По его словам, в тот момент первый президент Украины Леонид Кравчук был готов обменять полуостров на независимость.

— Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачёва из Кремля. На Крым ему было наплевать, — пишет Пушков.

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще в Белоруссии были подписаны так называемые Беловежские соглашения (Соглашения о создании Содружества Независимых Государств). Лидеры России, Украины и Белоруссии официально провозгласили прекращение существования СССР и образование СНГ.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.