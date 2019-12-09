На Дальнем Востоке эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

После анонимных звонков учащихся вывели из школ, колледжей и университетов во Владивостоке и Хабаровске.

Во Владивостоке эвакуировано шесть школ из-за сообщений о минировании, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местной администрации.

Отмечается, что дети и преподаватели покинули здания, когда утром поступили анонимные звонки о нахождении взрывных устройств. На местах работают спецслужбы и кинологи. По словам чиновника, проверки в двух местах уже завершены, ничего не обнаружено.

По сообщению группы "Типичный Хабаровск", также объявили эвакуацию учебных заведений в Хабаровске: Хабаровского государственного университета экономики и права, Хабаровского техникума железнодорожного транспорта и Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а также школ 43, 32, 77, 62, 30.

Ранее поступили сообщения о минировании восьми школ в Комсомольске-на-Амуре.