Эксперт рассказал, как прогревать автомобиль зимой

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев объяснил, как прогреть автомобиль в зимний период, не нарушив ПДД и не навредив окружающей среде.

Он отметил, что, исходя из правил дорожного движения, греть машину на стоянке нельзя — за парковку с включённым двигателем предусмотрен штраф. Пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" гласит, что запрещается стоянка авто (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем.

Однако в некоторых случаях прогрев попросту необходим. Зиновьев даёт советы, как это лучше всего сделать.

— Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — даёт кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (ещё пара минут), — отмечает автор.

При этом предпусковой подогреватель эксперт назвал наиболее цивилизованным способом.

Существует также ряд "спасительных" для автомобилиста причин, по которым он может греть машину совершенно безнаказанно. Это примерзание дворников или замерзание омывающей жидкости. Движение транспортного средства запрещено начинать, если не работают предусмотренные ТС стеклоочистители и стеклоомыватели, прописано в перечне неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

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