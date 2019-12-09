В Сети появился трейлер новой "Чудо-женщины" с Галь Гадот

Первый официальный трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Brothers Russia. Главную роль в ленте исполнила актриса Галь Гадот.
Зритель сможет пронаблюдать за подвигами любимой героини, разворачивающимися на фоне ярких 80-х с их диско-музыкой, богемными вечеринками и шумными моллами.
По сюжету фильма Чудо-женщине предстоит противостоять сверхбогатому бизнесмену Лорду, который стремится стать богом среди людей и использует для этого древний могущественный артефакт. Роль олигарха исполнил Педро Паскаль.
Картина выйдет в российский прокат 4 июня 2020 года.
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