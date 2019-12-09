В Приморье полицейского поместили под домашний арест за превышение полномочий

В Приморье полицейского, занимавшегося делом об убийстве, поместили под домашний арест за превышение должностных полномочий при допросе свидетеля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей СУ СК РФ по региону.

Представитель МВД расследовал дело мужчины, в которого выстрелили из ружья в конце октября, после этого потерпевший исчез, а вскоре был обнаружен его труп. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В среду, 4 декабря, следователи сообщили, что трое полицейских применили непозволительные методы расследования в отношении очевидца происшествия. Против них было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, двое заключены под стражу.

В отношении третьего фигуранта такая мера не применялась, он был помещён под домашний арест. По факту производится проверка.