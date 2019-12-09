Встреча Лаврова и Помпео состоится в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённый график Госдепартамента.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности заявлял о возможности встречи главы МИД России с американским лидером Дональдом Трампом.

В конце ноября Лавров провёл переговоры с кандидатом в послы США Джоном Салливаном в Японии, они обсудили большой круг вопросов, включая темы Сирии и КНДР.